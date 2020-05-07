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القوى العاملة: صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ27 ألف شخص بالجيزة حتى الآن

01:22 م الخميس 07 مايو 2020
القوى العاملة: صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ27 ألف شخص بالجيزة حتى الآن

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، صرف منحة الـ500 جنيه لعدد 27 ألف عامل غير منتظم بمديرية القوى العاملة بالجيزة حتى الآن.

وبحسب بيان اليوم، تابعت المديرية صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية .

وتلقى محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقريرًا بذلك من محمد عيسى، وكيل الوزارة مديرية المديرية في هذا الخصوص عن ما تم خلال أبريل الماضي، أشار فيه إلى صرف نحو 27 ألفا و45 عاملا غير منتظم من خلال 239 فرعا للبريد، و9 فروع للبنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الماضي، فضلا عن استكمال المرحلة الأولى وعددها 7 آلاف و590 عاملا خلال الفترة من 26 إلى 30 من نفس الشهر، وحتى 14 مايو الجاري.

وأشار عيسى، إلى أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 4707 عمال بقيمة إجمالية مليونين و353 الفا و500 جنيه، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتى 29 أبريل الماضي.

وتابعت المديرية: الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 565 منشأة، منها 300 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن متابعة تخفيض أعداد العمالة اليومية لنحو 265 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي.

العمالة غير المنتظمة منحة العمال القوى العاملة محمد سعفان

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