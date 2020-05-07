"الضويني" رئيسًا لأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ
كتب- محمود مصطفى:
قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إعادة الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، لرئاسة أكاديمية الأزهر الشريف لتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، ذلك بالإضافة لعمله.
وتولى الدكتور محمد الضويني، منصب رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة، خلفا للدكتور عطا السنباطي
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
7588
عدد المصابين
-
1815
عدد المتعافين
-
469
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3755341
عدد المصابين
-
1245415
عدد المتعافين
-
263831
عدد الوفيات
إعلان