"الضويني" رئيسًا لأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ

كتب- محمود مصطفى:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إعادة الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، لرئاسة أكاديمية الأزهر الشريف لتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، ذلك بالإضافة لعمله.

وتولى الدكتور محمد الضويني، منصب رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة، خلفا للدكتور عطا السنباطي​