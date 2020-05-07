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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة لمدة 48 ساعة.. وسقوط أمطار خفيفة

12:24 م الخميس 07 مايو 2020
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة لمدة 48 ساعة.. وسقوط أمطار خفيفة

ارتفاع درجات الحرارة لمدة 48 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على معظم المناطق، يستمر لمدة 48 ساعة.

وأضاف شاهين لمصراوي: تصل درجات الحرارة على القاهرة لـ31 درجة، و34 غدًا الجمعة بارتفاع 5 إلى 6 درجات عن طقس أمس الأربعاء.

وتابع: تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 28 درجة، بيننا تصل في شمال وجنوب الصعيد بين 35 إلى 38 درجة، على أن تعود درجات الحرارة في التراجع مرة أخرى بداية من يوم السبت المقبل.

وأوضح أن غدًا الجمعة من المتوقع أن يشهد أمطارا خفيفة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة يصاحبة ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجود البحري، بينما تنشط الرياح على شمال الصعيد.

درجات الحرارة الأرصاد الطقس

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