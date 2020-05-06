"الأزهر" يتكفل بأسرة معلم توفي خلال إنقاذ أسرة من الغرق بكفرالشيخ

كتب- محمود مصطفى:

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأن يتكفل الأزهر بتكاليف الدراسة لأولاد معلم بمعهد فتيات كفرالشيخ، لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ أسرة من الغرق.

ووجه الطيب، وفق بيان، اليوم الأربعاء، بتقديم إعانة شهرية لأسرته، وصرف مبلغ مالي لهم، عرفانا بما قدمه الشهيد من مثل كونه نموذجا يحتذى به في التضحية والفداء لإنقاذ غيره، في وقت نحن في أمس الحاجة فيه لمثل تلك النماذج المخلصة الشجاعة.

وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، توجه اليوم الأربعاء، وفد من قطاع المعاهد الأزهرية، للمشاركة في عزاء شهيد الشهامة الشيخ رمضان المالح، والذي يعمل معلما بمعهد فتيات كفرالشيخ الأزهري، ووافته المنية إثر محاولته إنقاذ آخرين من الغرق بمحافظة كفرالشيخ.

وترأس وفد العزاء الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بصحبة عدد من كبار المسؤولين بقطاع المعاهد، والذين قدموا لأهل الشهيد خالص عزاء فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف، سائلين المولى عز وجل أن يشفع فيه صيامه وأعماله الخيرة وأن يسكنه فسيح جناته ويتقبله في الصالحين.

جدير بالذكر أن الشيخ رمضان المالح، يبلغ من العمر 48 عاما، ويعمل معلما بمعهد فتيات كفرالشيخ الأزهري، كان قد توفاه الله شهيدا صائما، بعد محاولته إنقاذ ركاب سيارتين سقطتا في مياه ترعة ميت يزيد بمحافظة كفرالشيخ، حيث تمكن بالفعل من إنقاذ اثنين منهما، إلا أنه لقي ربه شهيدا خلال محاولته إنقاذ الثالث، لتختم حياته بهذا العمل البطولي.​