أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

مصادر حكومية: رئيس الوزراء يعلن قرارات الـ١٥ يومًا المقبلة غدًا

01:14 م الأربعاء 06 مايو 2020
مصادر حكومية: رئيس الوزراء يعلن قرارات الـ١٥ يومًا المقبلة غدًا

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، إن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيعلن القرارات الجديدة الخاصة بالـ١٥ يومًا المقبلة- ما يتعلق بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد وتحديدا مواعيد الحظر- غدًا الخميس، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وأوضحت المصادر أن الأمور تتجه إلى تثبيت الإجراءات كما حدثت خلال الـ١٥ يومًا الماضية، مع حديث عن التسهيلات التي تمت بالنسبة إلى السياحة الداخلية، ومطالبة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.

وجددت الحكومة يوم 23 إبريل الماضي فرض حظر حركة المواطنين قبل بدء شهر رمضان، اعتبارا من الساعة 9 مساء إلى السادسة صباحا.

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء فيروس كورونا

الخبر التالى:

انتهاء مراسم دفن الشيخ الطبلاوي بمقابر الأسرة بالبساتين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان