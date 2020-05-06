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البرلمان الأفريقي يشيد بالمساعدات المصرية للسودان لمواجهة فيروس كورونا

12:52 ص الأربعاء 06 مايو 2020
البرلمان الأفريقي يشيد بالمساعدات المصرية للسودان لمواجهة فيروس كورونا

المساعدات الغذائية والطبية المهداه من الشعب المصرى

كتب - أحمد علي:

وجه البرلمان الافريقى برئاسة روجيه داندونج، التحية والتقدير للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتضامنها مع الشعب السوداني الشقيق، بإرسال أربع طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية، لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وقال النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن البرلمان الإفريقي ثمن هذه المبادرة المصرية، مشيرا إلى أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية بين مصر والسودان.

وأشار إلى أن شعبي وادى النيل بينهما وحدة مصير بين القاهرة والخرطوم، وأن مصر تعتبر أن أي مساس بالأمن القومي السوداني، هو مساس بالأمن القومي المصري.

المساعدات المصرية للسودان البرلمان الافريقى السيسي فيروس كورونا

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