ضياء رشوان يناشد الصحفيين للمساهمة في حساب الطوارئ والحالات الحرجة

القاهرة- (أ ش أ):

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن النقابة فتحت حسابًا بالمصرف المتحد لتلقي مساهمات الصحفيين ومن يرغب غيرهم لصالح "حساب الطواريء والحالات الحرجة" الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019، بخلاف الخصم الاختياري من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالزملاء أعضاء النقابة.

وأضاف النقيب - في تصريح مساء اليوم - أنه تم إيداع مبلغ 200 ألف جنيه الذي قرر مجلس النقابة المساهمة به، في هذا الحساب.

وقال رشوان إنه وأعضاء مجلس النقابة يناشدون الزملاء وغيرهم مجددًا المساهمة في الحساب وسرعة تسليم استمارات الخصم الذي يرونه من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكل منهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة تفعيله ووضع المعايير اللازمة لمواجهة ما يحيق بالزملاء من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية.

وأشار إلى أن بيانات الحساب هي المصرف المتحد، حساب رقم: (1021626888024)