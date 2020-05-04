الرقابة الإدارية: القبض على مسئول بحي شرق مدينة نصر

كتب- محمد عاطف:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الاثنين، القبض على كل من مدير إدارة التنظيم بحي شرق مدينة نصر، وآخر يعمل مهندس معماري حر، بصفته وكيل ملاك أحد المراكز الطبية الكائنة بنطاق الحي،

لقيام المتهم الأول بطلب وتقاضي مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بالتغاضي عن المخالفات البنائية للمركز، وإصداره شهادة مطابقة أعمال التي تمكن مُلاك المركز من الحصول على الترخيص اللازمة لإدخال المرافق بالمخالفة للقانون، وبعرض المتهمان على النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبسهما.

‏كما ألقي القبض على تشكيل عصابي يتزعمه مدير الشئون المالية بأحد الجامعات ‏التابعة لإحدى المؤسسات الصحفية، حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض السماسرة العاملين في مجال تقديم الخدمات الطلابية.

وذلك مقابل قيامه بتسهيل إجراءات التسجيل والقبول لبعض الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعة عن طريق حجب الأماكن الشاغرة بكليات الجامعة عن علم عموم الطلبة المتقدمين، وإتاحتها للسماسرة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

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