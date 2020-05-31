رئيس النقل العام يكشف آلية التعامل مع مخالفي ارتداء الكمامات بأتوبيسات الهيئة

كتب - محمد نصار:

كشف اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن آلية التعامل مع المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية فيما يتعلق بركوب أتوبيسات الهيئة.

وقال علي، لمصراوي، اليوم الأحد: "احنا بنبه عليهم بمنع الركوب بدون الكمامة، وفي حالة عدم الاستجابة شرطه النقل والمواصلات بتتعامل معاهم".

وتابع رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة: "الحقيقة أنا مريت أمس، فوق 90 في المائة ملتزمين، وأتوقع زيادة نسبة الالتزام اليوم مع التشديد على تطبيق العقوبات للمخالفين".​