رئيس النقل العام يكشف آلية التعامل مع مخالفي ارتداء الكمامات بأتوبيسات الهيئة
كتب - محمد نصار:
كشف اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن آلية التعامل مع المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية فيما يتعلق بركوب أتوبيسات الهيئة.
وقال علي، لمصراوي، اليوم الأحد: "احنا بنبه عليهم بمنع الركوب بدون الكمامة، وفي حالة عدم الاستجابة شرطه النقل والمواصلات بتتعامل معاهم".
وتابع رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة: "الحقيقة أنا مريت أمس، فوق 90 في المائة ملتزمين، وأتوقع زيادة نسبة الالتزام اليوم مع التشديد على تطبيق العقوبات للمخالفين".
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