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رئيس النقل العام يكشف آلية التعامل مع مخالفي ارتداء الكمامات بأتوبيسات الهيئة

02:22 م الأحد 31 مايو 2020
رئيس النقل العام يكشف آلية التعامل مع مخالفي ارتداء الكمامات بأتوبيسات الهيئة

ارتداء الكمامات

كتب - محمد نصار:

كشف اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن آلية التعامل مع المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية فيما يتعلق بركوب أتوبيسات الهيئة.

وقال علي، لمصراوي، اليوم الأحد: "احنا بنبه عليهم بمنع الركوب بدون الكمامة، وفي حالة عدم الاستجابة شرطه النقل والمواصلات بتتعامل معاهم".

وتابع رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة: "الحقيقة أنا مريت أمس، فوق 90 في المائة ملتزمين، وأتوقع زيادة نسبة الالتزام اليوم مع التشديد على تطبيق العقوبات للمخالفين".​

ارتداء الكمامات هيئة النقل العام فيروس كورونا

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