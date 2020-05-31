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"قصور الثقافة" تصدر كتاب "أعضاء المجالس العرفية بريف محافظة الجيزة"

12:58 م الأحد 31 مايو 2020
"قصور الثقافة" تصدر كتاب "أعضاء المجالس العرفية بريف محافظة الجيزة"

المجالس العرفية بريف محافظة الجيزة

كتب- مصراوي:

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب "أعضاء المجالس العرفية بريف محافظة الجيزة" للباحث الدكتور محمد أحمد كريمة.

الكتاب محاولة علمية في مجال علم الاجتماع الريفي استرجع فيها الباحث ما كتب حول المجالس العرفية، ومن ثم تناول نشأتها التاريخية وأدوات الضبط الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي ونظرياته وفعاليته، ومفهوم المجالس العرفية ومدى مشروعيتها، ومهام ووظائف المجالس العرفية.

كما استعرض المشكلات الاجتماعية التي يقوم أعضاء المجالس العرفية بحلها، بالإضافة إلى كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء وشروط اختيارهم، وكيفية عقد المجالس العرفية، ومدى التزام المتخاصمين للعمل بالأحكام، مع ذكر مجموعة الصفات الشخصية والاجتماعية والاقتصادية لأعضاء المجالس العرفية للمصالحات.

وتعتمد هذه المصالحات في إصدار أحكامها على ما هو سائد في المجتمع من عادات وتقاليد وأعراف ويقوم عليها بعض أفراد المجتمع، هؤلاء الأفراد هم في الواقع قادة محليون، يثق أفراد مجتمعهم في حكمهم وعدلهم وقدرتهم على وزن الأمور، وتشخيص المواقف التي تمثل موضع خلاف أو نزاع بين أفراده.

الكتاب يأتي ضمن إصدارات سلسلة الدراسات الشعبية بالهيئة والتي تعني بنشر الدراسات المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي ونصوصه، يرأس تحرير السلسلة الباحث حسن سرور، ويدير تحريرها محمود أنور، سكرتير التحرير محمد السيد، تصميم الغلاف للفنان محمد بحيري.

المجالس العرفية بريف محافظة الجيزة قصور الثقافة

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