بتكلفة 7.3 مليار جنيه.. وزير النقل يتابع أعمال تطوير "الدائري" حول القاهرة الكبرى

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كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم وبتكلفة إجمالية 7.3 مليار جنيه.

وبدأت الجولة بمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية حيث تفقد الوزير أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد، ويجري تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية والأعمدة والهامات والخوازيق وبلغت نسبة تنفيذ أعمال توسعة الكوبري 30%.

ووجه الوزير، بالتنسيق مع المرور لعدم تأثر الحركة المرورية بأعمال التوسعة وضمان انسيابية الحركة على الطريق، كما وجه بإعادة تخطيط جميع الشوارع أسفل كوبري الأوتوستراد.

أعقب ذلك توجه الوزير لتفقد أعمال توسعة كوبري المنيب حيث تابع تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية والأعمدة والخوازيق ووجه بتكثيف الأعمال وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالمية.

كما تفقد وزير النقل، معدلات تنفيذ باقي قطاعات المشروع، وتابع أعمال الصيانة وإنشاء الحائط المساند في المسافة من المريوطية حتى الطريق الزراعي وأعمال توسعة نفق سعد الدين الشاذلي حيث تم الانتهاء من أعمال الكمرات الخاصة بتوسعة النفق بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاء طريق داعم في المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه، فضلًا عن توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة وأعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق.

ووجه الوزير، بضرورة الانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المحدد والاهتمام بصيانة النيوجرسي والتنسيق المستمر مع المرور لتحقيق الانسيايية المرورية في الطريق خاصة مع الأهمية الكبيرة للمشروع في تسهيل تنقل المواطنين.

وأكد كامل الوزير، ضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل واستمرار عجلة الإنتاج بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

وبخصوص أعمال تطوير الطريق الدائري، أشار الوزير، إلى أنها تهدف إلى توسعة الطريق الدائري لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

وأوضح أنه في إطار اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي وتحقيق السيولة المرورية بالطريق، فإن هناك مخططا لتسيير أتوبيسات (BRT)، الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التي تسيير في مسارات مخصصة وتقديم مستوى عالٍ من الخدمات على الطريق الدائري، لافتًا إلى أهمية وضع وتنظيم آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين وإعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير الطريق الدائري تشمل توسيع قطاعات الطريق من 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد/ المنيب، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه، بينما أعمال صيانة الطريق الدائري، تشمل تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق وأعمال تأمين سلامة المرور، و صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج، كما أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة.