أكمنة بالجيزة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة
كتب- أسامة علي:
نشرت مديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، عدة أكمنة لمتابعة التزام المواطنين، السائقين بالسيارات الأجرة والخاصة بارتداء الكمامة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا.
ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيسبوك"، صورًا لأحد الأكمنة بشارع الهرم، أثناء متابعة عمله.
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