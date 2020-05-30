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أكمنة بالجيزة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة

06:26 م السبت 30 مايو 2020
أكمنة بالجيزة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة

أكمنة بالجيزة لمتابعة التزام المواطنين بارتداء ال

كتب- أسامة علي:

نشرت مديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، عدة أكمنة لمتابعة التزام المواطنين، السائقين بالسيارات الأجرة والخاصة بارتداء الكمامة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيسبوك"، صورًا لأحد الأكمنة بشارع الهرم، أثناء متابعة عمله.

الكمامة مديرية أمن الجيزة فيروس كورونا

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