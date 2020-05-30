أول تحرك رسمي بشأن ترويع طفل متلازمة "داون" بكلب

كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال واقعة قيام بعض الأشخاص بترويع طفل من أطفال متلازمة داون وتخويفه "بكلب" والإساءة إليه والتنمر عليه.

وبحسب بيان للمجلس اليوم السبت، جرى إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، لردع المتورطين واتخاذ ما يلزم بشأنهم، لحماية الطفل وسرعة الوصول إليه.

وأوضح المجلس أنه تم رصد فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذه الواقعة المؤثمة والتي أثارت حفيظة كافة المتابعين وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس حمل رقم 13181.

وأكدت أمين عام المجلس أن ما تم تداوله غير مقبول تماما ويعد انتهاكا لكرامة وحقوق الطفل ومخالفة لحكم المادة "80" من دستور مصر والتي تلزم الدولة رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة. ومخالف لحكم المادة 96 من قانون الطفل في شأن تعريض الطفل للخطر كما تشكل هذه الواقعة إحداث تمييز وفقا لحكم المادة 161 مكرر أ من قانون العقوبات المصري وجريمة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة المؤثمة وفق نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المشار إليه.