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التنمية المحلية: بدء تلقي طلبات شغل 54 وظيفية قيادية.. اليوم

01:52 م السبت 30 مايو 2020
التنمية المحلية: بدء تلقي طلبات شغل 54 وظيفية قيادية.. اليوم

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، تلقي الطلبات من الراغبين في شغل 54 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية (jobs.gov.eg ).

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه لن يلتفت للطلبات الواردة بالبريد أو عَلِى غير الموقع الإلكتروني المحدد في الإعلان وهو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت (www.mld.gov.eg) وذلك حتى 30 يونيو 2020.

وأشار شعراوي، إلى أنه لن يتم الالتفات للطلبات غير المستوفاة للشروط أو بعد انقضاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات، وطالب الوزير كل الراغبين في التقديم للمسابقة أن يتقدموا على درجة وظيفية واحدة فقط وفي حالة عدم صحة ودقة البيانات يعتبر الطلب لاغيًا.

وأضاف شعراوي، أنه على من يرغب في التقدم لشغل إحدي هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن الحصول عليه من على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية وموقع الوزارة.

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة المستمر على الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف درجاتها تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول على رضا المواطنين عن المحليات.

وقال شعراوي، إن عملية التقديم للمسابقة ستقتصر على تقديم الأوراق إلكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

محمود شعراوي طلبات شغل وظائف وزارة التنمية المحلية

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