رئيس حي مصر الجديدة: الانتهاء من رصف موقع نفق العروبة بعد ردمه بالكامل

كتب- محمد نصار:

قال حسن صفوت، رئيس حي مصر الجديدة، إنه تم الانتهاء من أعمال الرصف للشارع مكان نفق العروبة بعد الانتهاء من ردمه بالكامل.

وأضاف صفوت، لمصراوي، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يتم افتتاح المنطقة مكان النفق القديم للعمل أمام السيارات غدًا، حيث يجري في الوقت الحالي وضع اللمسات النهائية للموقع.

وكانت محافظة القاهرة بدأت في ردم نفق العروبة بحي مصر الجديدة قبل عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بها.