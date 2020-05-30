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بعد التزامه بالعزل المنزلي.. وزير الري يستأنف العمل من المكتب الثلاثاء المقبل

01:18 م السبت 30 مايو 2020
بعد التزامه بالعزل المنزلي.. وزير الري يستأنف العمل من المكتب الثلاثاء المقبل

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري

كتب- أحمد مسعد:
صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، بأن الدكتور محمد عبد العاطي سيواصل العمل من مكتبه بالوزارة بدءًا من يوم الثلاثاء المقل الموافق.

كان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، فضَّل الالتزام بالعزل المنزلي خلال الفترة الماضية والالتزام بكل الاشتراطات الاحترازية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير مارس العمل خلال الفترة الماضية من المنزل عن طريق وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة، وتم متابعة كل الأعمال التي تقوم بها الوزارة في ظل فترة أقصى الاحتياجات والعمل على تلبية كل الاستخدامات المائية المطلوبة.

وزير الري محمد عبد العاطي العزل المنزلي فيروس كورونا

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