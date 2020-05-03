بورصة كورونا في العالم العربي.. مصر "الرابعة" و5 دول لم تسجل إصابات اليوم
إعداد - مها صلاح الدين
إنفوجرافيك - مايكل عادل
شهدت أغلب بلدان الوطن العربي تزايدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
لكن 5 دول فقط لم تسجل إصابات اليوم، هي "الأردن، وموريتانيا، وليبيا، وسوريا، وجيبوتي".
وجاءت مصر في المرتبة الرابعة، من حيث إجمالي أعداد الإصابات، بعد المملكة العربية السعودية، والإمارات وقطر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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6465
عدد المصابين
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1562
عدد المتعافين
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429
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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3476021
عدد المصابين
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1112220
عدد المتعافين
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245531
عدد الوفيات
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