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بورصة كورونا في العالم العربي.. مصر "الرابعة" و5 دول لم تسجل إصابات اليوم

10:38 م الأحد 03 مايو 2020
بورصة كورونا في العالم العربي.. مصر "الرابعة" و5 دول لم تسجل إصابات اليوم

بورصة كورونا في العالم العربي

إعداد - مها صلاح الدين

إنفوجرافيك - مايكل عادل

شهدت أغلب بلدان الوطن العربي تزايدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

لكن 5 دول فقط لم تسجل إصابات اليوم، هي "الأردن، وموريتانيا، وليبيا، وسوريا، وجيبوتي".

وجاءت مصر في المرتبة الرابعة، من حيث إجمالي أعداد الإصابات، بعد المملكة العربية السعودية، والإمارات وقطر.

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