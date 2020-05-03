بورصة كورونا في العالم العربي.. مصر "الرابعة" و5 دول لم تسجل إصابات اليوم

إعداد - مها صلاح الدين

إنفوجرافيك - مايكل عادل

شهدت أغلب بلدان الوطن العربي تزايدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

لكن 5 دول فقط لم تسجل إصابات اليوم، هي "الأردن، وموريتانيا، وليبيا، وسوريا، وجيبوتي".

وجاءت مصر في المرتبة الرابعة، من حيث إجمالي أعداد الإصابات، بعد المملكة العربية السعودية، والإمارات وقطر.