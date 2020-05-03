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نائب المنطقة الجنوبية: استرداد 38 ألف م2 ضمن تسوية مديونية جمعية صقر قريش

08:23 م الأحد 03 مايو 2020
نائب المنطقة الجنوبية: استرداد 38 ألف م2 ضمن تسوية مديونية جمعية صقر قريش

المهندسة جيهان عبدالمنعم

كتب- محمد نصار:

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن استرداد مساحة 38000 متر مربع كجزء من تسوية المديونية الخاصة بجمعية صقر قريش لدى محافظة القاهرة.

وقالت جيهان، في بيان، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي لإتمام إنهاء إجراءات حل النزاع القائم بين محافظة القاهرة وجمعية صقر قريش بشأن مساحة الأرض المحددة مقابل المديونية المستحقة للمحافظة من قبل الجمعية وفي إطار استكمال المشروع المتوقف منذ سنوات.

تمت الإجراءات بحضور اللواء محمود ضياء، رئيس حي البساتين والقيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بالمنطقة الجنوبية وحي البساتين.

جيهان عبدالمنعم القاهرة جمعية صقر قريش محمود ضياء حي البساتين

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