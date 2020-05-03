الأعلى للإعلام: انخفاض حجم مخالفات دراما رمضان.. و"الاختيار" من أهم الأعمال الإبداعية

كتب- مصطفى علي:

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقديره للجهد المبذول من جانب صناع الدراما، وحرصهم الواضح على الالتزام بالمعايير الصادرة من المجلس والتي تهدف لحماية حقوق المشاهدين.

ورأى المجلس أن هذا الأمر انعكس على أداء الشاشات خلال شهر رمضان، والذي عرضت فيه أعمال درامية جديدة تليق بالمشاهدين، وعددًا منها أعمالا إبداعية راقية، ولذلك كانت الشاشات أكثر جذبًا للمشاهدين بفضل الارتقاء بالأعمال الدرامية والتنوع في محتواها والأفكار الجديدة التي ناقشتها ومنها ما يقدم لأول مرة على الشاشات بجرأة شديدة، ما يؤكد تجلي أجواء الفكر والإبداع التي نعيشها.

وأعرب المجلس عن تقديره لمسلسل " الاختيار" الذى يجسد مرحلة من أهم مراحل نضال الشعب المصري ممثلًا في قواته المسلحة ضد الطغيان والإرهاب المتستر بالدين، وهو من أهم الأعمال الإبداعية التي طالب بها المجلس أكثر من مرة، خاصة أنه يعتبر أحد أيقونات الدراما المصرية على مدار تاريخها بتقديمه المثل والقدوة للأجيال القادمة في الفداء والتضحية في أسمى صورها وتعبيره عن بطولات الشهداء، باستخدام الابهار في الإخراج والرقي في الحوار والإبداع في الأداء.

وأعلن المجلس أن تقارير لجان الرصد والمتابعة بالمجلس، رصدت انخفاضًا في حجم الملاحظات على الأعمال الدرامية، وتدني عدد المخالفات بها.

وأكد المجلس تزايد المساحات التي خصصتها الشاشات هذا العام للبرامج الدينية، والتي جاءت بشكل يتناسب مع الشهر الكريم وروحانياته ويراعي الظروف التي تمر بها البلاد، حيث يتخطى نحو ربع المساحة الزمنية للبث في بعض القنوات التابعة للتليفزيون المصري، وبعض القنوات الخاصة تتصدرها CBC ، ON ، DMC والحياة والمحور.