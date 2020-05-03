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عبدالعال يتنقد عدم التزام أعضاء البرلمان بالمسافات الآمنة خلال الجلسة

01:24 م الأحد 03 مايو 2020
عبدالعال يتنقد عدم التزام أعضاء البرلمان بالمسافات الآمنة خلال الجلسة

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم التزام بعض الأعضاء بالمسافات الآمنة المقررة خلال الجلسة العامة في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال أثناء الجلسة العامة للبرلمان: البعض غير ملتزم بالمسافات الآمنة وهذا أمر مرفوض تماما يا سادة.

واتخذ مجلس النواب، عددا من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تركزت على التباعد الاجتماعي وتوفير الكمامات، فضلا عن ممر التعقيم على أبواب المجلس.

ويناقش المجلس، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الشرطة.

علي عبد العال فيروس كورونا مجلس النواب إحنا أقوي من كورونا

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