شبورة على القاهرة وأتربة على الصعيد.. "البيئة" تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الأحد، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الأحد

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة، وتنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحا.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.6 متر في الثانية إلى 8.2 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء سيئة على دمياط، ومتوسطة على (شبين الكوم - كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتترواح سرعة الرياح من 0.2 متر في الثانية إلى 9.2 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على (الفيوم – بني سويف – أسيوط – أسوان) وجيدة على (المنيا – قنا – الأقصر - سوهاج)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، ويتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحياما على المناطق المكشوفة وخاصة في جنوب الصعيد مما قد يؤثر سلبا على نوعية الهواء.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.3 متر في الثانية إلى 9.1 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.7 متر في الثانية إلى 6.8 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء سيئة على بورسعيد، ومتوسطة على (الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.3 متر في الثانية إلى 10.9 متر في الثانية.