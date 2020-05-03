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"البحوث الفلكية" تكشف حقيقة تعرض السواحل المصرية لموجات تسونامي

02:56 ص الأحد 03 مايو 2020
"البحوث الفلكية" تكشف حقيقة تعرض السواحل المصرية لموجات تسونامي

الدكتور جاد القاضي

كتب - يوسف عفيفي:
نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التحذيرات التي انتشرت حول تعرض السواحل المصرية لموجات تسونامي، موضحًا أنها شائعة ولا أساس لها من الصحة.

وقال القاضي في بيان -أمس السبت- إن تحذيرات تسونامي بمنطقة الزلزال لم تتعد بضع السنتيمترات على جزر كريت، والتي لا تمثل أي نوع من الخطورة على السواحل المصرية طبقًا لبيانات محطات قياس شدة المد البحري ( Tide Gauge) التابعة للمعهد والمنتشرة على طوال السواحل المصرية.

وأهاب المعهد، بجموع الإعلاميين توخي الدقة في البيانات التي تنشر في هذا الصدد ومراجعة المعهد لتدقيق البيانات لدرء الشائعات التي تعكر الجو العام لجموع الشعب.

وكانت انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعة تحذر من تعرض السواحل المصرية لموجات تسونامي.

المعهد القومي للبحوث الفلكية السواحل المصرية موجات تسونامي

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