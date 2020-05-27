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برلماني يشيد بقرار الأوقاف بعرض خطة فتح المساجد على لجنة إدارة كورونا

06:50 م الأربعاء 27 مايو 2020
برلماني يشيد بقرار الأوقاف بعرض خطة فتح المساجد على لجنة إدارة كورونا

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أعلن النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، عن تأييده التام لقرار وزارة الأوقاف، بعرض خطة فتح المساجد على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع القادم، مؤكدًا ثقته البالغة فيما تتخذه وزارة الأوقاف من إجراءات في هذا الشأن وترحيبه بعودة العمل بالمساجد.

وأشاد محروس، في بيان، اليوم الأربعاء، بحرص الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الالتزام بضوابط وزارة الصحة والسكان في كل ما يتعلق بالإجراءات الوقائية داخل المساجد على مستوى الجمهورية، باعتبار وزارة الصحة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بهذا الملف في ضوء مواجهة الجيش الأبيض مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأعرب النائب، عن ثقته التامة في حرص وزارة الأوقاف بجميع قياداتها وأئمتها ومديري المديريات والإدارات على مستوى الجمهورية في الالتزام التام بما حددته وزارة الصحة والسكان من الإجراءات الوقائية والاحترازية الأولية لإعادة فتح المساجد أمام المصلين وحفاظًا على المواطنين من تفشى فيروس كورونا المستجد خاصة ما أكدت عليه إجراءات وزارة الصحة والسكان من الحفاظ على مسافات آمنة بين المصلين واستمرار غلق دورات المياه والوضوء بالجوامع والتطهير المستمر للمساجد والتي تشمل الحوائط والسجاد واستخدام الأدوات الشخصية التي تشمل سجادة صلاة أو المصحف بالإضافة على الحرص على ارتداء الكمامة أثناء الصلاة.​

مجلس النواب وزارة الأوقاف مجلس الوزراء فيروس كورونا المساجد محمد مختار جمعة

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