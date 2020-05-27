وفاة طبيب عظام متأثرًا بإصابته بكورونا.. ونقابة الأطباء تنعيه

كتب- أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور سمير الغندور أستاذ جراحة العظام بطب قناة السويس، والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقدمت النقابة، في بيان اليوم، العزاء لأسرة الطبيب الراحل، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.​