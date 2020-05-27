وفاة طبيب عظام متأثرًا بإصابته بكورونا.. ونقابة الأطباء تنعيه
06:15 م الأربعاء 27 مايو 2020
كتب- أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور سمير الغندور أستاذ جراحة العظام بطب قناة السويس، والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وقدمت النقابة، في بيان اليوم، العزاء لأسرة الطبيب الراحل، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
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