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وفاة طبيب عظام متأثرًا بإصابته بكورونا.. ونقابة الأطباء تنعيه

06:15 م الأربعاء 27 مايو 2020
وفاة طبيب عظام متأثرًا بإصابته بكورونا.. ونقابة الأطباء تنعيه

نقابة الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور سمير الغندور أستاذ جراحة العظام بطب قناة السويس، والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقدمت النقابة، في بيان اليوم، العزاء لأسرة الطبيب الراحل، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.​

نقابة الأطباء فيروس كورونا وفاة طبيب

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