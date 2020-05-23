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شيخ الأزهر يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السيسي للتهنئة بعيد الفطر

10:02 م السبت 23 مايو 2020
شيخ الأزهر يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السيسي للتهنئة بعيد الفطر

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وخلال الاتصال، أشاد فضيلة الإمام الأكبر بالجهود المخلصة التي يبذلها السيد الرئيس من أجل رفعة الوطن والنهوض به، وخاصة الجهود الدؤوبة المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، معربا فضيلته عن تقديره واعتزازه بحالة التضامن الإنساني التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسي مع الدول الصديقة في مواجهة هذه الجائحة الإنسانية.

أشاد فضيلة الإمام الأكبر خلال الاتصال بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة المصرية في الحرب على الإرهاب والتصدي له بكل حزم دون هوادة، داعيا الله تعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسكينة والرضا، وأن يحفظ مصرنا العزيزة ويوفق قادتنا إلى ما فيه الخير والسداد.

أحمد الطيب السيسي عيد الفطر

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