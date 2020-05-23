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"الصحة العالمية" تطلق تحذيرًا قبل عيد الفطر

08:51 م السبت 23 مايو 2020
"الصحة العالمية" تطلق تحذيرًا قبل عيد الفطر

منظمة الصحة العالمية

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تحذيرًا من التجمعات الواسعة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وإمكانية تسببها في زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عبر تويتر: "‏للحفاظ على هذا ⁧‫العيد‬⁩ آمنًا وصحيًا وخاليًا من ⁧‫كوفيد 19‬⁩ ، تذكر أن أي تجمعات واسعة النطاق وزيادة الحركة يمكن أن تؤثر بسرعة وبشكل عكسي على عملنا الجماعي وجهودنا وتضحياتنا على مدار الأشهر الماضية".

منظمة الصحة العالمية عيد الفطر فيروس كورونا

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