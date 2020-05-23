بالصور- رئيس الوزراء يتفقد بعض المشروعات القومية في شرم الشيخ

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بالصور- لجان تفتيش مفاجئة من "السياحة" و"الصحة" على الفنادق

(مصراوي):



تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بعض المشروعات الجاري إنشاؤها وبعض المشروعات التي تم الانتهاء منها بمدينة شرم الشيخ، ورافقه خلال جولته اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

في بداية الجولة تفقد رئيس الوزراء طريق نبق السياحي، وميدان محمية نبق ومدخل المحمية وأعمال تنسيق الموقع والمشايات، كما تفقد أعمال إنارة الطريق الخلفي لنبق بطول 7 كم.

وتفقد رئيس الوزراء محطة تموين السيارات بالطريق الأوسط، وإنشاءات جامعة الملك سلمان، ووجه بإنشاء مناطق خدمات لوجيستية تتواكب مع افتتاح جامعة الملك سلمان.

كما تفقد أعمال رصف وتجميل الطرق والإنارة في منطقة حي النور، والمنطقة الاستثمارية المستقبلية،

وطريق سكن العاملين ومكتب العمل.

وزار رئيس الوزراء ومحافظ جنوب سيناء مبني وزارة الإستثمار ومكتب الضرائب العقارية بالمدينة، وفي ختام الجولة التفقدية تجول مدبولب في مشاية الدراجات كما تفقد المدرسة اليابانية وموقع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وأشاد رئيس الوزراء بالإعمال الجاري تنفيذها، وأكد ضرورة الاستمرار في مثل هذه المشروعات مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بها.​