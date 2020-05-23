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محافظ القاهرة يوقع برتوكولا لتأمين ميدان التحرير

03:40 م السبت 23 مايو 2020
محافظ القاهرة يوقع برتوكولا لتأمين ميدان التحرير

ميدان التحرير

كتب- محمد نصار:

شهد خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم توقيع برتوكول بين المحافظة وشركة فالكون للقيام بأعمال تأمين وحراسة ميدان التحرير حفاظًا على ما تحقق من أعمال لتطويره.

وقع البرتوكول اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة وشريف خالد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة فالكون.

ميدان التحرير محافظة القاهرة

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