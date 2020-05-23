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مصحف وسجادة صلاة وتليفزيون.. خدمات قدمتها جامعة القاهرة للعائدين من الخارج

10:58 ص السبت 23 مايو 2020
مصحف وسجادة صلاة وتليفزيون.. خدمات قدمتها جامعة القاهرة للعائدين من الخارج

جامعة القاهرة تستقبل العائدين من الخارج

كتب- هاني رجب:
نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو للخدمات التي قدمتها جامعة القاهرة لأفواج العائدين من الخارج خلال فترة تواجدهم في المدينة الجامعية، وقد بلغ عددهم 16 فوجًا يضم 2800 مصر عائ من الكويت.

ويظهر في الفيديو اهتمام جامعة القاهرة بتقديم خدمات على مستوى عالي للعائدين، لتوفير سبل الراحة لهم، ومن هذه الخدمات التي تظهر في الفيديو: توفير شاشات بالغرف، وغلايات مياه، ومصحف وسجادة صلاة لكل شخص، وتوفير كميات كبيرة من زجاجات المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر، وتوفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، والكمامات والقفازات، وإعداد وتجهيز وجبات ساخنة للإفطار ووجبات جاهز للسحور، إلى جانب خدمات النظافة حيث أعلنت الجامعة أنه تم الإستعانة بشركات إضافية لأعمال النظافة بالمدينة الجامعية لتنظيف الغرف والمباني بإستمرار ونقل المخلفات. كما وفرت الجامعة خدمة تغيير العملات، وفتحت كافيتريا المدينة بكامل طاقتها، ووفرت خدمات الدليفري، ووفرت خدمة الاتصال بالأهل مجانًا.

وتضمن الفيديوهات بعض من الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي قدمتها الجامعة للعائدين من الكويت، ومنها: زيادة أعداد الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية، وسحب العينات، وإجراء الفحوصات الكاملة، وتعقيم جميع العائدين وأمتعتهم، كما جهزت جامعة القاهرة عيادة متكاملة وصيدلية مناسبة، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مباني المدينة الجامعية وذلك بدعم كامل من المستشفيات الجامعية، وقامت الجامعة في وقت سابق بتحويل 4 سيدات حوامل لمستشفى قصر العيني لتلقي الرعاية الشاملة، ولم تنسى جامعة القاهرة، الأطفال الصغار من أبناء العائدين من الخارج، حيث وزعت الجامعة عليهم الألعاب الترفيهية للتخفيف عنهم.

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