حدث ليلاً| "الإفتاء" تكشف آخر موعد لزكاة الفطر.. و"حرب شوارع" بفيصل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان ابرزها ما يأتي:

قيمتها 15 جنيها للفرد .. "الإفتاء" تكشف آخر موعد لزكاة الفطر

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الرسول، صلّى الله عليه وسلّم، حدد قيمة زكاة الفطر بصاعين من قوت البلد.

وأضاف عاشور، خلال برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الجمعة، "في مصر القوت الأغلب هو القمح، وقيمة الصاعين بالمكاييل الحديثة حوالي 2.5 كجم، فلما علمنا في دار الإفتاء أسعار هذا القمح، حددنا الزكاة عن كل فرد 15 جنيهًا، يعني لو عندي زوجة أو ولدين أو ثلاثة، نخرج 75 جنيه وهذا هو الحد الأدنى".

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"حرب شوارع" بفيصل.. والشرطة تحكم سيطرتها

شهدت منطقة المساحة بفيصل غرب محافظة الجيزة، السبت، مشاجرة أشبه ب"حرب الشوارع".

مدير قطاع غرب الجيزة تلقى إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية بمنطقة فيصل.

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18 حالة في يوم واحد..صحة كفر الشيخ تسجل أعلى الإصابات بكورونا

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، إصابة 18 حالة بفيروس كورونا المستجد، ما يعد أعلى حصيلة يومية سجلتها الصحة بالمحافظة منذ تفشي فيروس كورونا.

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مصطفى بكري يعلن شفاء النائبة شيرين فراج من فيروس كورونا

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدكتورة شيرين فراج، عضو البرلمان، تعافت تماما من مرض كورونا المستجد الذي كان قد أصابها واحتجزت على إثره بالمستشفى، وعادت إلى منزلها سالمة غانمة، مشيرا إلى أنه هاتفها وكانت سعيدة للغاية.

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الإفتاء: لا زكاة فطر بعد صلاة العيد.. وهذه قيمتها وحكم من تأخر فيها

حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر لعام 1441 الهجري الحالي بما لا يقل عن 15 جنيها عن الفرد الواحد، وهي تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا وهو القمح.

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وزير الأوقاف يجدد للشحات الجندي رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد الشحات الجندي للعمل رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان للعام الثالث.

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الصحة العالمية: حالات كورونا تتجاوز 100 ألف في أفريقيا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في أفريقيا وصل إلى مرحلة مهمة، حيث بلغ أكثر من 100 ألف حالة.

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الجيش الليبي يسيطر على مدينة جديدة جنوب العاصمة طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خلفية حفتر، إحكام السيطرة على مدينة مزدة في منطقة الجبل الغربي جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش الليبي، ميلود الزوي اليوم الجمعة، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم"، إن السرية 23 بالكتيبة الأولى تعمل بعد دخول مزدة، على تأمين البوابات الشرقية والغربية للمدينة وطرد جميع المليشيات منها.

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انتشال جثة وبحث عن مفقودين إثر غرق مركب مهاجرين في صفاقس التونسية

قال مصدر بمدينة صفاقس التونسية، إن مركبا يقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين غرق في سواحل المدينة فجر اليوم السبت، بينما كان في طريقه إلى السواحل الإيطالية.

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موريتانيا تعلن اليوم السبت أول أيام عيد الفطر

أعلنت موريتانيا، رسميا بعد منتصف ليل الجمعة/السبت أن عيد الفطر سيكون اليوم السبت بعد ثبوت رؤية هلال شوال من قبل مستفيضة عدول تزيد على أربعين شخصا بمناطق متفرقة من البلاد.

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