السيسي يتبادل هاتفيا التهنئة بعيد الفطر مع ولي عهد ابو ظبي
10:25 م الجمعة 22 مايو 2020
كتب - محمود مصطفى:
تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، التهنئة هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتمنى لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الأمن والسلام والتقدم.
ومن جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دوام السلام والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.
الخبر التالى:كسر مفاجئ في خط رئيسي.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
15003
عدد المصابين
-
4217
عدد المتعافين
-
696
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5128492
عدد المصابين
-
1966135
عدد المتعافين
-
333489
عدد الوفيات
إعلان