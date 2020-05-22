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السيسي يتبادل هاتفيا التهنئة بعيد الفطر مع ولي عهد ابو ظبي

10:25 م الجمعة 22 مايو 2020
السيسي يتبادل هاتفيا التهنئة بعيد الفطر مع ولي عهد ابو ظبي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، التهنئة هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتمنى لدولة الإمارات وشعبها الشقيق كل الأمن والسلام والتقدم.

ومن جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دوام السلام والازدهار لمصر ولشعبها الشقيق.

السيسي محمد بن زايد آل نهيان عيد الفطر المبارك الإمارات

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