ننشر أسماء الفائزين بمسابقة وزارة الثقافة "كل يوم سؤال"

كتب - مصراوي:

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، نتيجة مسابقة كل يوم سؤال التى نظمهتا دار الكتب والوثائق القومية، وجاءت تحت مظلة المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وضمن فعاليات الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان.

وكشف تحليل بيانات الفائزين الـ 27 بجوائز المسابقة عن انتماءهم لـ 11 محافظة هى القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا، المنيا، الفيوم، الغربية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية، مما يجسد فكرة العدالة الثقافية التى تعد أحد الاستراتيجيات المحورية التى تعمل وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة على تحقيقها في كافة ربوع مصر.

يشار إلى أن أسماء الفائزين طبقا لترتيب الأيام جاءت كالتالى ياسين هانى عبد الفتاح، جنة أحمد منصور، عمر ياسر محمد، فراس یاسر منصور، ملك أحمد مصطفى عبد الهادي، روان صوفی إبراهيم، جنى عبد الحكيم محمد سراج، محمد عبد الرحمن خضر محمد، فرح حمادة توفيق حجاج، مصطفی علاء أحمد سيد، دعاء حسن محمد، رنا محمود محمد، عبد الله رضا محمد فتحى، بدر الدين ياسر زکی، عبد الرحمن خالد أحمد، محمود سامي محمد حيان، على طه سيد أحمد محمود، لوجينا محمد صلاح الدين، شادن كريم على على، رحمة علاء فضل الله، ياسين أحمد فؤاد، محمد عاطف، عمر أحمد على الشيخ، حبيبة محمد مختار، سمية محمد الدفتار، أشرقت محمد يحيى، روان كمال الدين.

