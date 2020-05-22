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تقديرًا للفن الهادف.. الأوقاف تقرر تكريم فريق عمل "الاختيار" بعد العيد

02:52 م الجمعة 22 مايو 2020
تقديرًا للفن الهادف.. الأوقاف تقرر تكريم فريق عمل "الاختيار" بعد العيد

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف


كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه تقديرًا من وزارة الأوقاف المصرية للعمل الراقي والفن الهادف وأثره في بناء الوعي السليم وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتشجيعًا منها لكل عمل وطني عظيم ، فإنها قررت تكريم فريق عمل مسلسل الاختيار، وذلك بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وأشار حسن، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن ذلك يتم وفق ما يتم الترتيب له مع فريق العمل، تأكيدًا على دعم الوزارة لكل عمل وطني جاد ولاسيما ما يتصل ببناء الوعي وتشكيل الوجدان تشكيلا وطنيا وفكريا صحيحا.

مختار جمعة وزير الأوقاف الاختيار أمير كرارة مسلسل الاختيار

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