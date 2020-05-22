الحكومة تكشف حقيقة التراجع عن شراء القمح من المزارعين

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقا للأسعار المحددة، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

وأوضحت الوزارة، أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح المنتج محليا بالسعر المتفق عليه مع المزارعين في بداية الموسم الزراعي.

وشددت الوزارة، على حرص الدولة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح للفلاح وذلك في إطار دعم وتشجيع المزارعين.