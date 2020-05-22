الحكومة تنفي تداول خوخ مسرطن بالأسواق
كتب- محمد غايات:
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق، أمر غير صحيح.
وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.
وأوضحت الوزارة، أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الجهات المختصة وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين.
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