أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

الحكومة تنفي تداول خوخ مسرطن بالأسواق

10:59 ص الجمعة 22 مايو 2020
الحكومة تنفي تداول خوخ مسرطن بالأسواق

الحكومة تنفي تداول خوخ مسرطن بالأسواق

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

وأوضحت الوزارة، أن كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الجهات المختصة وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين.

678

الخوخ الفواكه مجلس الوزراء

الخبر التالى:

الحكومة تكشف حقيقة التراجع عن شراء القمح من المزارعين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5019676

    عدد المصابين

  • 1913103

    عدد المتعافين

  • 328565

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحذر من بروتوكول علاج لكورونا منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي