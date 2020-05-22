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الآثار: ترميم كباش "الكرنك" يتم وفقًا لأحدث الوسائل العالمية

10:56 ص الجمعة 22 مايو 2020
الآثار: ترميم كباش "الكرنك" يتم وفقًا لأحدث الوسائل العالمية

كباش الكرنك

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ترميم تماثيل الكباش الموجودة في معابد الكرنك بأساليب غير علمية، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة السياحة والآثار والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

وأوضحت الوزارة، أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقا لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، والمتبعة في جميع مواقع التراث في العالم، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على التراث المصري.

ترميم كباش الكرنك مجلس الوزراء معابد الكرنك

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