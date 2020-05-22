أمطار بنسبة 30%.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام العيد

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس أول يوم عيد الفطر المبارك الموافق الأحد 24 مايو، موضحةً أن القاهرة الكبرى تشهد طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً.

وقالت الهيئة، في بيان، إن من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على مناطق متفرقة، يصاحب ذلك نشاطًا للرياح مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متفرقة.

وأشارت إلى أن الوجه البحري يشهد طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، والسواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلاً وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويتراوح متوسط درجات الحرارة من يوم الجمعة 22 مايو وحتى الجمعة 29 مايو كالتالي:

القاهرة

(العظمى 29 - 36) الصغرى 18 - 19

الوجه البحري

(العظمى 29 - 35) الصغرى 17 - 19

السواحل الشمالية

(العظمى 24 - 28) الصغرى 18 - 19

جنوب سيناء

(العظمى34 - 37) الصغرى 23 - 25

شمال الصعيد

(العظمى 30- 37) الصغرى 20 -22

جنوب الصعيد

(العظمى 41 - 35) الصغرى 25 - 30​