أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر

05:11 ص الجمعة 22 مايو 2020
البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر

البابا تواضروس و رئيس مجلس النواب

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعيد الفطر المبارك.

وقال البابا في برقيته: "السيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.. يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل".​

البابا تواضروس مجلس النواب علي عبد العال عيد الفطر

الخبر التالى:

البابا تواضروس مهنئًا رئيس الوزراء: نصلي أن يعينكم الله في عملكم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5019676

    عدد المصابين

  • 1913103

    عدد المتعافين

  • 328565

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التلفزيون السعودي: عائلة خاشقجي تعلن العفو عن قتلته