البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعيد الفطر المبارك.

وقال البابا في برقيته: "السيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.. يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل".​