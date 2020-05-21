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وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يستعرضان مخطط تطوير جزيرة الشعير

03:24 م الخميس 21 مايو 2020
وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يستعرضان مخطط تطوير جزيرة الشعير

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لاستعراض مخطط مشروع تطوير جزيرة الشعير، بمدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة تكاتف وتعاون الجهات المختلفة في تنفيذ هذا المشروع الهام لمحافظة القليوبية، موضحًا أن هذا الموقع له أبعاد تاريخية، وسيكون وجهة للسياحة الداخلية والعالمية، ولابد من وضع تنفيذ هذا المشروع على أجندة أولويات المحافظة.

وأوضح الوزير، أنه لابد من تحديد مشروع رائد يتم تنفيذه بكل محافظة، فكما أن هناك مشروعات قومية على مستوى الدولة، يتكاتف الجميع لتنفيذها، يجب أن يكون هناك مشروع رائد بكل محافظة، يتكاتف أبناؤها لتحقيقه، ويكون حلم المحافظة.

من جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أهمية موقع جزيرة الشعير، وخلفيته التاريخية، وجاذبيته حيث يلتقي عنده فرعا نهر النيل (رشيد ودمياط)، موضحاً أن المحافظة تهدف من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى تحويل جزيرة الشعير، لتكون وجهة ومقصداً للسياحة الداخلية والعالمية.

محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان وزير الإسكان عاصم الجزار

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