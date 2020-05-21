محافظ القاهرة: تكثيف الحملات على الأسواق ومحال الأسماك خلال العيد

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار عبدالعال، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

وطالب محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع.

وشدد محافظ القاهرة، على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع ومحال ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.