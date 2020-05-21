الحالة صفر.. وزير التعليم العالي يكشف موعد انكسار إصابات "كورونا" في مصر

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سيناريو يتوقع موعد انكسار إصابات فيروس "كورونا المستجد..كوفيد 19".

وأضاف عبدالغفار، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: ممكن نفضل في زيادة حتى 37 ألف حالة ومن بعدها تنكسر الجائحة.

وتابع: ممكن نصل إلى رقم 37 ألفًا أو 40 حتى نقطة الانعطاف تحصل يوم 28 أو 29 مايو حتى يمكن تسجيل 37 ألف حالة، وممكن تفضل تتناقص حتى يوم 16 يوليو للوصول إلى الإصابة صفر.

وزاد: كل اللي بنحاول نشوفه متى سنصل للحد الأقصى من الإصابات، ويوجد نموذج آخر اسمه مؤشر التقدم اللوجيستي، وضعنا رقمًا آخر نقيس عليه، وهو يعتمد على تحديد نقطة الانكسار في الفيروس من خلال الرقم صفر، كل ما الرقم من 0 إلى 100 يبقى الإصابات في تزايد ولو أقل من 0 يبقى أنا رايح للتعافي.

واختتم: 14 ألف إصابة أمس بنسبة نمو يومي 5.5% تشير إلى أنه يمكن أن نسجل 37 ألف حالة وممكن ده يحصل يوم 16 يوليو بعدها يبدأ تسجيل صفر حالات، وقبلها نبدأ في الانكسار تدريجيا للوصول إلى الصفر.