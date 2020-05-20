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"الأزهر" تعزي في وفاة أستاذ بطب بنين دمياط.. وعميد الكلية: أصيب بكورونا

10:45 م الأربعاء 20 مايو 2020
"الأزهر" تعزي في وفاة أستاذ بطب بنين دمياط.. وعميد الكلية: أصيب بكورونا

الدكتور محمد المحرصاوي

كتب- محمود مصطفى:

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب الوجه القبلي، المشرف العام على قطاع المستشفيات، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور صلاح عبد ربه، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال الأسبق بكلية طب البنين بدمياط.

ودعت جامعة الأزهر، في بيان، اليوم الأربعاء، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وأشارت جامعة الأزهر، إلى أنه نظرا للظروف الحاليه ينتهي العزاء على تشييع الجنازة.

من جانبه قال الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب الأزهر بدمياط، إن الدكتور صلاح عبدربه توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف راشد في تصريحات لمصراوي، أنه تم تشييع جنازة الدكتور صلاح عبدربه مساء اليوم الأربعاء.

محمد المحرصاوي جامعة الأزهر tdv s ; V kh فيروس كورونا طب بنين دمياط

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