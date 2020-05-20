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تفاديًا للزحام.. القنصلية المصرية بميلانو تطلق موقعًا إلكترونيًا للمصريين

05:00 م الأربعاء 20 مايو 2020
تفاديًا للزحام.. القنصلية المصرية بميلانو تطلق موقعًا إلكترونيًا للمصريين

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

جاء ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه بالمكاتب العمالية للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال الملحق العمالي بميلانو مجدي حسنين، إن القنصلية المصرية بميلانو أطلقت موقعًا إلكترونيًا للمصريين، بحيث تتم جميع التعاملات بميعاد مسبق، تفاديًا للزحام المتوقع بكثافة للعمالة المصرية غير القانونية التي ستصوب أوضاعها في إطار المرسوم الصادر بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين والمقيمين بشكل غير قانوني وذلك في مهن عمال الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك وخدم المنازل، خلال الفترة المقررة اعتبارًا من أول يونيو إلى 15 يوليو المقبل.
وكان وزير القوي العاملة وجه الملحق العمالي بميلانو، بإعداد مرصد يومي بشأن حالات تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة وتصنيفاتها من حيث المهن المشار إليها، وموافاة الوزارة بهذا المرصد بشكل يومي خلال فترة تصويب الأوضاع المقررة.

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