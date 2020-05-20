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ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام

06:30 ص الأربعاء 20 مايو 2020
ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام

طقس شديد الحرارة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس أيام (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

ويشهد اليوم الأربعاء طقسًا شديد الحرارة على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، بينما الرياح معتدلة.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 43- 29، الوجه البحري 42 -28، السواحل الشمالية 37- 24، جنوب سيناء 37 -29، شمال الصعيد 44- 30، جنوب الصعيد 44 - 31.

وسجلت نسب الرطوبة 60% إلى 65% على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب الصعيد، و55% على شمال الصعيد، و70% على جنوب سيناء.

وتوقعت الهيئة أن يستمر الطقس شديد الحرارة يوم الخميس على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، بينما تكون الرياح معتدلة.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار على حنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 43- 29، الوجه البحري 42 -28، السواحل الشمالية 37- 24، جنوب سيناء 38 -23، شمال الصعيد 44- 28، جنوب الصعيد 45 - 32.

وأوضحت الهيئة أن يوم الجمعة المقبل، يشهد طقسًا حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتتراجع درجات الحرارة الخميس بشكل ملحوظ على أغلب المناطق، حيث تسجل القاهرة 37- 22، الوجه البحري 36-21، السواحل الشمالية 27- 20، جنوب سيناء 40-27، شمال الصعيد 39- 24، جنوب الصعيد 44- 31.​

طقس شديد الحرارة درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية القاهرة

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