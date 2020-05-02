​برلماني: صندوق "تحيا مصر" يلعب دورًا مهمًا في أزمة كورونا

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بالدور الذي يقوم به صندوق "تحيا مصر" منذ بداية أزمة كورونا لمساعدة الدولة في التصدي لتداعيات انتشار الوباء، من خلال عدة مبادرات آخرها توجيه قافلة خير محملة بالمواد الغذائية واللحوم والمطهرات لـ22 محافظة ضمن مبادرته "نتشارك هنعدي الأزمة" لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى دوره في دعم العمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن الصندوق منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وفر 1000 مضخة حقن سوائل بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعى لدعم القطاع الطبي كما يتم التنسيق حاليا لتدبير 124 جهاز تنفس صناعى إضافية فضلا عن التواصل مع العديد من رجال الأعمال لرغبتهم في المساهمة في تدبير عدد من الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة بشكل عينى.

وأضاف أنه خلال السنوات الماضية منذ إنشاء صندوق تحيا مصر ظهر دوره التنموي فى تمويل إنشاء الآلاف الوحدات السكنية لسكان العشوائيات، مما ساهم فى القضاء نهائياً على العشوائيات الخطرة فى مصر، ووضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الاجتماعية التي تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين مثل علاج فيروس سي والأطفال بلا مأوى والمشروعات الصغيرة للشباب، علاوة على تحمل سداد ديون المئات من الغارمات ومشروعات تنموية عديدة نالت إشادة المجتمع كله.

ودعا النائب رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة والمستثمرين لمساندة صندوق تحيا مصر من خلال التبرع على حساب الصندوق المخصص لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

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