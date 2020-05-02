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​​غدًا.. رحلة استثنائية من مصر للطيران لإعادة مصريين عالقين في واشنطن

07:16 م السبت 02 مايو 2020
​​غدًا.. رحلة استثنائية من مصر للطيران لإعادة مصريين عالقين في واشنطن

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير رحلة استثنائية غدًا الأحد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن رحلة الشركة تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى العاصمة الأمريكية، وستعود إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث يتم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يومًا، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الفيروس.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء للقادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

واشنطن شركة مصر للطيران فيروس كورونا السيسي المطارات المصرية

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