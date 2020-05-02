أبوشقة: القوات المسلحة جيش مصر الوطني في الحرب والسلم



كتبت- ميرا إبراهيم:



هنأ المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان الذي حقق فيه جيل أكتوبر المجيد من رجال القوات المسلحة انتصارًا عظيمًا ضد الغطرسة الإسرائيلية، وأظهر فيه رجال القوات المسلحة البواسل العديد من البطولات والتضحيات الكبرى، وضربوا المثل والقدوة في البسالة والفداء من أجل إعلاء راية وإرادة مصر واسترداد الكرامة العربية والعزة الوطنية.



كما هنأ أبوشقة، في بيان، اليوم السبت، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بهذه المناسبة العظيمة، وبتهنئة مماثلة إلى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والقادة والضباط وضباط الصف والجنود ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل.



وقال أبوشقة، إن هذه المناسبة عزيزة على قلوب كل المصريين جميعًا، لأن هذا اليوم قهر فيه شعب مصر الهزيمة وعرف حلاوة وطعم النصر، في ملحمة كبرى سطرها التاريخ، وكتبها بأحرف من نور لبطولات رجال القوات المسلحة المصرية الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليكتب التاريخ صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الحديث.



وأضاف رئيس حزب الوفد: حرب العاشر من رمضان أنهت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وكانت بداية الانكسار للعسكرية الإسرائيلية، وسيبقى يوم العاشر من رمضان مصدر مجد وفخر يحيط بالعسكرية المصرية على مر التاريخ، ووسامًا على صدر كل عربي، وشفيعًا للشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل الدفاع عن الوطن وترابه ومقدساته.



وتابع: العاشر من رمضان ذكرى لأعظم انتصارات العسكرية المصرية العريقة في أكتوبر 1973 الذي عبرت فيها القوات المسلحة المصرية وشعبها إلى طريق العزة والكرامة، وخاض الجيش المصري البطل المعركة وقتها وهو يعلم أنها معركة مصير، لأن هزيمته تعني سيادة إسرائيل على المنطقة كلها.



وأكد أن القوات المسلحة تدرك جيدًا مسئوليتها تجاه شعبها وقت السلم والحرب، وما نراه من إنجازات تحققت اليوم على أرض الوطن بيد القوات المسلحة المصرية يؤكد أن هناك يدًا تدافع عن الأرض وأخرى تبني، والإنجازات العديدة والمشروعات العملاقة خير شاهد وأقوى برهان على قدرة القوات المسلحة المصرية وبسالتها ووفائها نحو شعبها ووطنها.



ودعا رئيس الحزب، الشعب المصري إلى الالتفاف حول قيادته السياسية وقواته المسلحة الباسلة لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من الاستقرار والتنمية على أرض الوطن، ولتحيا مصر رغم كل ما يحاك ضدها وسيبقى الوطن ما دامت الحياة.