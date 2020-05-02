وزير النقل يتفقد ورش فرز السكك الحديدية لمتابعة أعمال تجهيز الوحدات المتحركة

كتب - أسامة علي:

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية، ورش الفرز المتخصصة لصيانة وعمرات أسطول جرارات السكة الحديد، وكذلك أعمال التجهيز اليومي لعربات الركاب المكيفة وعربات النوم.

بدأت الجولة بتفقد وحدة تدريب قائدي القطارات؛ حيث شاهد تدريب عدد من قائدي القطارات على أحد المحاكي التدريبية الخاصة بالجرارات، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال التدريب.

وشدد الوزير، في كلمته لقائدي القطارات، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بنظافة الورش والقطارات والزي الرسمي والحفاظ على الجرارات والعربات مع التعامل الجيد مع الركاب، وكذلك الحرص على الاستمرار في حصول الراكب على التذكرة وعدم التهرب من دفع قيمتها؛ خصوصًا مع تنفيذ الوزارة مخططًا إعلانيًّا استثماريًّا لمحطات السكة الحديد، والاستغلال الأمثل لأراضي السكة الحديد؛ بما يسهم في زيادة العوائد المالية للسكة الحديد، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار وزير النقل إلى ضرورة وجود نقاط إنذار وإطفاء آلي ونقاط إسعاف في كل ورشة، وأن يتم تأهيل وتدريب كل قائدي القطارات؛ خصوصًا مع توالي دخول الجرارات والعربات الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة، كما يجب الاستمرار في تأهيل ورفع مستوى كل طوائف التشغيل؛ خصوصًا مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتطوير منظومة السكة الحديد.

وتفقد الوزير مشروع إنشاء ورش عربات الإسبانى الجديدة، وامتداد ورش الجرارات، وسكك تموين الجرارات، والتي تنفذها "النيل العامة لإنشاء الطرق"، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، حيث تم تخصيص هذه الورش لأعمال التجهيز والاستعداد بالجرارت الجديدة والعربات الجديدة للتشغيل، مع توالي وصولها من الشركات الأجنبية المتعاقد معها.

وشاهد وزير النقل أعمال التجهيز اليومي للعربات المكيفة وعربات النوم والجرارات المختلفة، وأعمال التجهيز الخاصة بعدد 20 جرارًا, (GE) سكة حديد جديدة، وصلت خلال الفترة الماضية، وتتم هذه الأعمال تحت إشراف خبراء من

شركة "GE Transportation"، وحيث تدخل هذه الجرارات ضمن صفقة توريد 110 جرارات سكة حديد، وإعادة تأهيل 81 جرارًا، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة، شاملة الدعم الفني بإجمالي تكلفة 602.05 مليون دولار.

وصرح الوزير بأن هذه الجرارات الجديدة ستدخل الخدمة بدءًا من أول يوليو، حيث سيتم تركيبها مع الدفعات الجديدة التي ستصل من العربات الجديدة.

ونوه وزير النقل بأنه سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع، حيث تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بمنظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية؛ لتخفيف الضغط على الطرق وزيادة العوائد المادية، خصوصًا أن الدولة تنفذ خطة تطوير شاملة للسكة الحديد تتكلف 150 مليار جنيه، مضيفًا أنه وصل حتى الآن 30 جرارًا جديدًا (GE)، ومخطط وصول 20 جرارًا إلى ميناء الإسكندرية قبل نهاية مايو الحالي، و20 جرارًا قبل نهاية يونيو المقبل، وسوف يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.

وأكد الوزير أن الوزارة تعاقدت على 260 جرارًا جديدًا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لافتًا إلى أن هذه الصفقات تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد؛ بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية؛ ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، خصوصًا أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يسهم أيضًا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد، بما يقلل من الأعباء على الطرق ويسهم في زيادة موارد السكة الحديد، بما يعود إيجابيًّا على الخدمة المقدمة.

وتفقد الوزير العربة النموذج الأولى من واقع عربتين تم الانتهاء من تصنيعهما، وتم عمل الاختبارات عليهما بعمل أوروبي معتمد بمعمل مجري، وجار اختبار إحدى هذه العربات على خطوط السكة الحديد المصرية، ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب تم التعاقد عليها مع شركة "ترانسماش" الروسية، الممثل للتحالف الروسي- المجري، بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وصرح الوزير بأن هناك عدد 33 عربة سكة حديد جديدة أخرى يتم تصنيعها حاليًّا في روسيا، وكان من المخطط وصولها نهاية الشهر الحالي؛ ولكن سيتم توريدها قبل نهاية الشهر المقبل؛ بسبب الظروف الخاصة بكورونا، على أن يتوالى وصول باقي الدفعات (بمعدل 35 عربة شهريًّا)، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تعمل على تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي، لرفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب

وتابع وزير النقل: إننا مستمرون في مسيرة التنمية والبناء والتطوير بالتزامن مع استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالورشة، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لمواقع العمل والمعدات والأجهزة وارتداء العاملين للكمامات مع الاستخدام المستمر للكحول والمطهرات.