حدث ليلاً| علاج الحالات الحرجة بكورونا ببلازما المتعافين.. وزعيم كوريا الشمالية يظهر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزيرة الصحة: بدء علاج مصابى الحالات الحرجة بفيروس كورونا ببلازما المتعافين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الزيادات الأسبوعية في أعداد مصابي فيروس كورونا وفق المتوقع حتى الآن، مؤكدة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا أمس الجمعة والبالغ ٣٥٨ جاء من فحص ومسح ٦ آلاف مواطن بما يوازي ٥% من إجمالي من تم فحصهم.

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وزيرة الصحة: تأهيل مستشفيات الصدر والحميات لتحويلها كمرحلة ثانية لمستشفيات العزل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الزيادات الأسبوعية في أعداد مصابي فيروس كورونا وفق المتوقع حتى الآن، مشددة على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي للتقليل من فرص العدوى بالفيروس.

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الإفتاء تنفي التصريح المتداول للمفتي عن مسلسل الاختيار

كشفت دار الإفتاء المصرية حقيقة ما تداوله بعض المواقع من تصريح لفضيلة المفتي حول مسلسل الاختيار، ينسب للدكتور شوقي علام قوله: (المسلسل بمثابة جهاد ومن لم يشاهد آثم شرعًا...).

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حبس متهم استخدم حساب مزور باسم النائب العام للنصب على المواطنين

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس متهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك، وشروعه في التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية.

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وكأنه أصبح "الحق الطبيعي".. وزير التعليم ينشر تسجيلًا لولية أمر تحرض على الغش

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدعوات التي اطلقتها احدى أولياء الأمور لأولادها بالغش.

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مئات المصريين يصلون من روسيا وأوكرانيا إلى عزل مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولي، 3 رحلات استثنائية سيرتهم مصر للطيران واير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، عاد عليه 670 مصريا عالقين في روسيا وأوكرانيا، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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اليوم.. التعليم تعلن آلية تسليم مشروعات البحث لطلاب المدارس

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا السبت، آلية تسليم مشروعات البحث لطلاب المدارس.

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بالصور.. وصول "الكباش الأربعة" إلى ميدان التحرير

أعلن مجلس الوزراء، مساء الجمعة، اتمام عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها والذي امتد على مدار الأشهر القليلة الماضية.

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التربية قبل التعليم.. شوقي: كل من أدى الامتحان بمجهوده ناجح ويكشف مصير الغشاشين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن من اجتهد "بنفسه" سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام.

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بالفيديو- أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية بعد أسابيع من اختفاءه

بعد أكثر من 20 يومًا من اختفاءه وعدم ظهوره للعلن، وانتشار شائعات حول وفاته، يظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، مشاركًا في أول مناسبة علنية.

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أمل جديد لمرضى كورونا.. علاج إماراتي بالخلايا الجذعية

قالت شبكة سكاي نيوز إن الإمارات منحت براءة اختراع لعلاج الالتهابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من خلال الخلايا الجذعية، وهو ما يمنح بارقة أمل لتطويق الوباء الذي أصاب أكثر من ثلاثة ملايين شخص في العالم.

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