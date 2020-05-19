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"هيكل" يبحث مع وزيرة الثقافة التنسيق المشترك للارتقاء بالذوق العام

06:17 م الثلاثاء 19 مايو 2020
"هيكل" يبحث مع وزيرة الثقافة التنسيق المشترك للارتقاء بالذوق العام

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام اليوم الثلاثاء و ا

كتب- مصراوي:
التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام اليوم الثلاثاء، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على القيم المصرية والارتقاء بالذوق العام،

وبحث الوزيران سبل التعاون والتنسيق المشترك بعد النجاحات التي تحققت كمبادرة (الثقافة في بيتك) والتي شاركت فيها الهيئة الوطنية للإعلام، حيث عرضت القناة الثانية مواد ثقافية خلال الفترة الماضية ولمدة ثلاثة ساعات متوالية لاقت استحسان وقبول من المشاهدين.

وأكد "هيكل"، أنه استكمالاً للنجاحات وتنفيذًا لتكليفات الرئيس بالحفاظ على القيم والارتقاء بالذوق العام، تم الاتفاق على استمرار تقديم مواد المبادرة عبر التليفزيون والسعي لتقديم المضامين الهادفة والرامية لإنعاش ذاكرة الفن المصري الرائد في كل المجالات الثقافية.

وأشادت وزيرة الثقافة بجهود وزارة الدولة للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، على حسن التنسيق والتعاون وإتاحة الوقت على القناة الثانية لعرض المواد الثقافية المختارة، وطالبت باستمرار تخصيص ساعات العرض بشكل دائم مستقبلاً في ظل الاقبال الرائع من المشاهدين على ما يقدم.

وأكد هيكل، أن الثقافة في مصر جزء رئيسي في تكوين الشخصية المصرية ووسيلة هامة لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، وأكد على مسئوليتنا للارتقاء بمنظومة الذوق العام والقيم الأخلاقية الموجودة من خلال نشر الوعي بين المواطنين.

واتفق الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك من أجل وضع المبادئ العامة للارتقاء بالذوق العام.

إيناس عبدالدايم أسامة هيكل وزارة الدولة للإعلام وزارة الثقافة السيسي

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